Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень направил обращение в полицию после выступления певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Во время его концерта прозвучали песни на русском языке, несмотря на действующий в стране мораторий на публичное исполнение русскоязычной музыки.

«Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» – в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий», – прокомментирвал ситуацию украинский телеканал ТСН .

«РИА Новости» пишет, что концерт популярного артиста состоялся в одном из отелей Киева. По свидетельствам очевидцев, в программе выступления присутствовали композиции на русском языке. Данный факт вызвал резкую реакцию со стороны омбудсмена, который расценил это как прямое нарушение действующего законодательства. Тарас Кремень в своем официальном обращении потребовал от национальной полиции принять соответствующие меры в отношении певца. В своем заявлении он подчеркнул необходимость строгого соблюдения языкового законодательства.

Концерт Верки Сердючки в Киеве завершился скандалом

С 2023 года на Украине действует официальный запрет на публичное использование русскоязычной музыкальной продукции. Этот запрет является частью более масштабной языковой политики, начатой после событий 2014 года. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование украинского во всех сферах общественной жизни.

Принятый в декабре 2023 года закон о национальных меньшинствах, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, создает дискриминационные условия для русскоязычного населения. В то время как языки стран ЕС получают дополнительные гарантии, использование русского языка подвергается жестким ограничениям.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что проект «Интервидение» призван объединить страны через музыку и дружбу.