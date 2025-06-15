США могут вмешаться в военный конфликт между Израилем и Ираном. Об этом в воскресенье, 15 июня, заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы государства, к текущему моменту американская сторона не принимает участия в ирано-израильском противостоянии. При этом президент отдельно подчеркнул, что открыт к тому, чтобы его российский коллега Владимир Путин выступил посредником между Иерусалимом и Тегераном.

— Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом, — передает слова Трампа телеканал ABC News.

Глава государства также выразил уверенность в способности США сыграть роль посредника урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. При этом Трамп намекнул на то, что Иерусалим ликвидировал всех представителей Тегерана на недавних переговоров с Вашингтоном.

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Трамп среди прочего назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего». Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в свою очередь раскритиковал президента, обвинив его в «соучастии в военных действиях» из-за многолетнего финансирования и поставок оружия.