В США выступили с заявлением из-за конфликта Израиля и Ирана

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X сделал заявление, что США следует вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу.

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«Пришло время вывести все американские войска из Сирии и Ирака. Они станут легкой добычей, если Иран решит их атаковать», — написал Дэвис, отметив, что иранские ракеты без помех проникают сквозь израильскую защиту.

Эксперт отметил, что войска США в Сирии и Ираке не обеспечивают национальную безопасность США, а лишь сами находятся в уязвимом положении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить американские войска для захвата Гренландии. Политик подчеркнул, что может принять это решение при определенных обстоятельствах.