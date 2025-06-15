Трамп пригрозил Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что, если Иран нападёт на США, то на него обрушится вся мощь американских вооружённых сил.

Об этом сообщает ТАСС.

В CNN ранее заявили, что операция Израиля против Ирана продлится «недели» и осуществляется с негласного одобрения США.

Трамп заявил, что армия США - это "щит и меч" свободы в мире

Кроме того, в Axios утверждали, что Израиль просил США присоединиться к атакам на Иран.