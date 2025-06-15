Трамп пригрозил Ирану

Трамп: если Иран нападёт на США, на него обрушится вся мощь американских ВС
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что, если Иран нападёт на США, то на него обрушится вся мощь американских вооружённых сил.
Об этом сообщает ТАСС.
В CNN ранее заявили, что операция Израиля против Ирана продлится «недели» и осуществляется с негласного одобрения США.
Трамп заявил, что армия США - это "щит и меч" свободы в мире
Кроме того, в Axios утверждали, что Израиль просил США присоединиться к атакам на Иран.