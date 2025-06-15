Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. Об этом заявил отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости.

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По его словам, победа политика на выборах оказалась «неверным выбором».

«Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится», — подчеркнул Маск-старший.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Кроме того, он не исключил, что в будущем Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.