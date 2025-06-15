Мирный протест в Лос-Анджелесе подошел к концу

Демонстранты в Лос-Анджелесе завершили мирный протест. Об этом сообщил корреспондент газеты "Известия" Николай Мастеров. По словам журналиста, в настоящее время полиция применяет спецсредства и оттесняет протестующих в северную часть города.

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"Ввели спецтехнику, стреляют слезоточивым газом и проводят новые задержания", — сказал Мастеров.

Протесты против американского лидера длятся уже несколько дней. Конкретно акция No Kings, анонсированная противниками президента США Дональда Трампа, началась 14 июня. Однако сами протесты стартовали еще 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов.

12 июня сообщалось, что полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Суд также разрешил Трампу использование Национальной гвардии для борьбы с протестами в Лос-Анджелесе.