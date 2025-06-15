Израиль просил США присоединиться к атакам на Иран. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заверил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что Вашингтон, при необходимости, может присоединиться к операции.

Об этом пишет издание Axios.

«Израиль в течение последних 48 часов просил администрацию Трампа присоединиться к войне с Ираном , чтобы ликвидировать его ядерную программу», — говорится в публикации.

При этом издание подчёркивает, что у израильской армии нет арсенала для уничтожения завода по обогащению урана в Фордо.

Также уточняется, что прямое нападение США на Иран, даже если участие Соединённых Штатов ограничится бомбардировкой одного объекта, втянет страну непосредственно в войну.

Ранее Трамп высказался о невозможности мира при наличии у Ирана ядерного оружия.

Российский лидер Владимир Путин между тем заявил американскому президенту, что он осуждает военную операцию Израиля против Ирана.