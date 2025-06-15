В столице США в день рождения Трампа начался парад в честь 250-летия армии

В субботу в день рождения президента Дональда Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия, впервые за последние 25 лет начался военный парад, о котором нынешний глава государства заговорил почти сразу после своего повторного переизбрания.

Официально парад приурочен к 250-летней годовщине армии США: Континентальная армия Америки появилась на свет 14 июня 1775 года, в ней объединились все представители североамериканских штатов ради борьбы с британцами. Лучшего подарка для Трампа, американского главнокомандующего, было и не придумать.

Интересно, что парад начался не утром, как принято в других мировых столицах, а в 18:30 субботы (01:30 мск воскресенья). Армия США отмечает свое 250-летие однодневным фестивалем, музыкальными представлениями, фейерверками и помпезным шествием по улицам столицы. По словам организаторов, торжества являются "мероприятием открытия" годового празднования 250-летия существования Соединенных Штатов, создание которых будет отмечаться в 2026 году. Примечательно, что мероприятия в честь юбилея государства начали планировать почти девять лет назад постановлением конгресса, а вот организацией парада занялись лишь чуть более месяца назад, сообщает газета USA Today.

В Белом доме не раз обращали внимание на совпадение дат: годовщины армии и дня рождения Трампа, поэтому проведение парада было делом быстро решенным. Однако не ясно, получат ли другие виды вооруженных сил - ВМС США и Корпус морской пехоты - право на собственные празднования осенью, когда они также будут отмечать 250-летие.

Такие парады, в отличие от России, Китая, КНДР, Франции и других стран, являются не совсем обычными для Америки, но Трамп, который не раз восторгался демонстрацией военной мощи, соединений и техники в Москве, все же решил возобновить проведение такого мероприятия в американской столице, несмотря на 45-миллионные траты. Причем, еще и в день своего рождения, чем навлек на себя гнев недоброжелателей, в очередной раз обвинивших его в пиаре своей личности, бахвальстве и высокомерии. Критики мероприятия выразили обеспокоенность по поводу ущерба, который тяжелая военная техника может нанести улицам американской столицы: на ремонт и уборку улиц, по ряду прикидок, может уйти до 15 миллионов долларов.

Однако Трамп был непреклонен: в рамках его стратегии "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) необходимо показать согражданам и миру передовое американское оружие, чтобы одни гордились, а другие, что называется, боялись. Такое как, например, высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS, которая используется для запуска ракет, но которая в руках бойцов ВСУ стала удобной мишенью для российских атак. В интервью программе "Встреча с прессой" на канале NBC News две недели назад президент США выступил в защиту стоимости парада, назвав его "мелочью по сравнению с ценностью его проведения". Трамп не скрывал, что парад приурочен к его дню рождения. "У нас самые большие ракеты в мире. У нас самые большие подводные лодки в мире. У нас самые лучшие танки в мире. У нас самое лучшее оружие в мире. И мы собираемся это отпраздновать", - добавил Трамп.

Торжественные мероприятия начались в 8:15 утра по восточному времени (15:15 мск) с церемонии возложения венков во главе с министром обороны Питом Хегсетом на Арлингтонском национальном кладбище. Она транслировалась в прямом эфире, а затем последовала череда мероприятий в течение всего дня, включая вечерний парад и фейерверк. На параде, где были показаны высокоточные ракеты, пролетели истребители F-22, образно говоря, смешались люди, танки, кони. Около 7 тысяч военнослужащих, прибывших в столицу из разных штатов, задействованы в марше.

Парад начался на 23-й улице и Конститьюшн-авеню (проспекте Конституции) на северо-западе и закончится на 15-й улице и Конститьюшн-авеню на северо-западе столицы. В нем задействованы 28 танков M1 Abrams, 28 боевых машин M2 Bradley и четыре гаубицы Paladin. По словам официальных лиц, запланировано участие восьми вертолетов CH-47 Chinook, 16 вертолетов AH-64 Apache и 16 вертолетов UH-60 Black Hawk. Также предусмотрены пролеты в небе над Вашингтоном самолетов времен Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. На парад вышли восемь армейских оркестров, в нем задействованы 34 лошади, два мула и боевая собака армии США, которые принимают участие в исторической части парада. После этого состоится церемония зачисления новобранцев в армию США, концерт на Эллипсе и фейерверк.

Трамп хотел провести военный парад еще во время своего первого срока. Но тогда он был отменен из-за опасений по поводу стоимости и тревог, что он будет напоминать парады в Москве, Пекине или Пхеньяне. Но сейчас это уже никак не помешало организации мероприятия.

Что касается возможного ущерба улицам, то армия надеется сократить его с помощью ряда мер. К ним относится использование стальных пластин толщиной в десять сантиметров. Их разместили на маршруте движения танков, в местах, где они должны поворачивать, именно тут тяжелая техника может нанести наиболее серьезные повреждения дородному полотну. По словам официальных лиц, установка стальных пластин обойдется армии примерно в 3 миллиона долларов.

Тем временем в субботу миллионы протестующих вышли на митинги "Нет королям" (No Kings) по всей Америке против парада Трампа. Мероприятия организованы во всех 50 штатах. В Калифорнии ожидается более 200 акций протеста. И организаторы ожидают особенно большой явки в Финиксе, Хьюстоне, Атланте, Шарлотте и Чикаго, сообщается на сайте No Kings.

Участники акций протеста намерены отвергнуть "авторитаризм, политику миллиардеров и милитаризацию нашей демократии", сообщает CNN. Мобилизация является прямым ответом на военный парад Трампа в честь празднования 250-летия армии США, которое совпадает с его 79-летием, отметили комментаторы.

В последние дни все взоры общественности в США были прикованы к Лос-Анджелесу, где Трамп развернул Национальную гвардию и морскую пехоту в ответ на массовые протесты, осуждающие иммиграционные зачистки. Этот экстраординарный шаг, по словам организаторов акций протеста, еще более "мотивировал участников на выступление против авторитаризма".

Другие группы планируют дополнительные протесты по всей территории США, а это означает, что явка недовольных политикой Трампа может быть даже больше, чем прогнозировалось. На фоне роста политической напряженности после спорных иммиграционных рейдов и развертывания членов Национальной гвардии на местах демонстрации, во многих городах США наблюдалась протестная активность в преддверии субботы. Демонстранты протестовали против спорных рейдов и депортаций в городах по всей стране, включая Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго, Остин, Лас-Вегас и Вашингтон, округ Колумбия, в то время как администрация Трампа продемонстрировала готовность применить военную силу против своих собственных граждан.

Между тем

В субботу, в день рождения Трампа ждали два неприятных сюрприза. Сначала стало известно, что в Миннесоте расстреляли сенатора Джона Хоффмана и члена местного законодательного собрания Мелиссу Хортман, последняя погибла. Хотман и ее мужа застрелили в их собственном доме. Перед этим неизвестный открыл стрельбу по Хоффману и его жене, они получили множественные огнестрельные ранения и были госпитализированы. Позже израильский премьер Нетаньяху неожиданно сенсационно заявил, что Иран дважды собирался убить Трампа, без предъявления подробностей и доказательств. Именинник не прокомментировал эту информацию.