Пентагон поздравил американцев с Днем флага картинкой с триколорами России

Пентагон опубликовал в соцсети Х поздравление по случаю Дня американского флага, прикрепив картинку с двумя российскими триколорами.

«День флага», — говорится на изображении.

При этом под надписью расположены два флага России, между ними изображены три звезды. Справа же на картинке развевается американский флаг.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует провести военный парад в свой день рождения — 14 июня.