Трамп захотел запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

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Администрация американского президента Дональда Трампа может запретить, либо ограничить въезд на территорию США гражданам еще 36 стран. Такую информауию передает газета Госдепа.

Трамп захотел запретить въезд в США гражданам еще 36 стран
© РИА Новости

Согласно данным издания, новые ограничения могут затронуть 25 африканских стран, в том числе и Египет и Джибути, страны Центральной Азии и Карибского региона. Их жители столкнуться с запретом на оформление американской визы, также могут быть введены иные ограничения.

В материалах указано, что соответствующая служебная записка была подписана госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио и отправлена дипломатам, отвечающим за государства из этого списка.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам 12 стран. В список вошли Афганистан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.