МИД Ирака: нефть может подорожать до $300 за баррель

Министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на нефть до $200-300 за баррель.

Иракский дипломат подчеркнул, что продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьёзным экономическим потрясениям.

«В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200-300 за баррель», — цитирует Хусейна иракское информационное агентство INA.

В парламенте Ирана ранее заявили об изучении возможности закрытия Ормузского пролива.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков также заявлял, что из-за конфликта Ирана с Израилем могут сильно вырасти цены на нефть. По его словам, это может произойти из-за блокировки Тегераном Персидского залива.