IRNA: взрывы снова слышны в Тегеране
Иранские СМИ сообщают о взрывах в западных и восточных районах Тегерана.
Об этом пишет агентство IRNA.
Пезешкиан высказался о ядерном оружии для Ирана
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее израильские СМИ сообщали, что зафиксированы падения иранских ракет в крупном северном городе Хайфа, а также в районе поселения Тамра в Нижней Галилее.
Поздно вечером 14 июня сообщалось, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Израильская армия подтвердила данную информацию.