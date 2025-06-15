Взрывы снова слышны в Тегеране

Иранские СМИ сообщают о взрывах в западных и восточных районах Тегерана.

Об этом пишет агентство IRNA.

Пезешкиан высказался о ядерном оружии для Ирана

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее израильские СМИ сообщали, что зафиксированы падения иранских ракет в крупном северном городе Хайфа, а также в районе поселения Тамра в Нижней Галилее.

Поздно вечером 14 июня сообщалось, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Израильская армия подтвердила данную информацию.