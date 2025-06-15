Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет Израиля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание.

Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет Израиля
© ТАСС

Об этом сообщила канцелярия премьера, передаёт ТАСС.

«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», — говорится в заявлении.

Ранее поступила информация, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.

Также сообщалось, что Иран проводит атаку на Израиль с использованием баллистических ракет и БПЛА.