Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание.
Об этом сообщила канцелярия премьера, передаёт ТАСС.
«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», — говорится в заявлении.
Ранее поступила информация, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.
Также сообщалось, что Иран проводит атаку на Израиль с использованием баллистических ракет и БПЛА.