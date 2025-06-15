«Лучше промолчать»: Иран резко ответил на критику Германии

Иран резко ответил Германии, которая обвинила Тегеран в эскалации ближневосточного конфликта.

В сообщении пресс-службы МИД Исламской Республики, в частности, говорится, что именно Германия развязала две мировые войны, при этом Иран укрывал евреев, спасавшихся от Адольфа Гитлера, передаёт NEWS.ru.

В ведомстве при этом подчеркнули, что стране, которая всегда была на «неправильной» стороне истории, лучше промолчать.

«Вспомните факты из истории: Германия развязала две мировые войны. Но иранцы из чувства гуманности укрывали евреев, спасавшихся от нападений Гитлера Тем, кто всегда был на неправильной стороне истории, сейчас лучше промолчать», – заявили в МИД Исламской Республики.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор предупредил о страшных последствиях ближневосточного конфликта.