В Турции рассказали о работе Эрдогана по урегулированию конфликта Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет «телефонную дипломатию», направленную на урегулирование конфликта между Израилем и Ираном. Об этом РИА Новости сообщили в администрации главы государства.

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«Господин президент (Эрдоган — «Газета.Ru») с первого дня эскалации был проинформирован обо всем, дал свои поручения. Сам господин президент ведет телефонную дипломатию с мировыми лидерами для урегулирования ситуации, подчеркивает то, какие разрушения для региона принесет этот конфликт», — сказал собеседник агентства.

В администрации Эрдогана добавили, что в Турции приняли все необходимые меры безопасности.

При этом сам турецкий лидер в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности Турции стать посредником в урегулировании конфликта. По словам Эрдогана, Анкара также готова оказать содействие в возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».