Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран при явной поддержке Трампа и народа США

Израиль ведет военную кампанию против Ирана, имея явную поддержку их президента Дональда Трампа и всего американского народа, заявил в англоязычном видеообращении израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Он подчеркнул, что Иран - общий противник Израиля и США, поэтому и победа над ним будет общая для обеих стран.

"Что мы намерены сделать, чтобы добиться этой победы? Ну, мы уже добились многого. Мы устранили их высшее военное командование. Мы устранили их высокопоставленных технологов, которые были во главе гонки за созданием ядерного оружия, которое угрожало бы нам и не только нам. Мы сделали все это и многое другое, но мы также сознаем, что еще многое предстоит сделать", - перечислил Нетаньяху.

"Вот что Израиль делает при поддержке - явной поддержке - президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского народа, а также многих других в мире. Итак, с Божьей помощью и при доброй воле и решимости всех свободных обществ мы победим", - полагает израильский премьер.