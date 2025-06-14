Пезешкиан высказался о ядерном оружии для Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.

Как сообщает пресс-служба иранского лидера, Пезешкиан подчеркнул, что Иран руководствуется фетвой верховного лидера и не разрабатывает ядерное оружие.

Эрдоган высказался об ударах Израиля по иранским ядерным объектам

"Иран всегда был готов достичь взаимопонимания и соглашения путем диалога, но, к сожалению, вместо того, чтобы принять наши аргументы, мировые державы приняли ложь Израиля", - сказал он.

Он обвинил Израиль в стремлении посеять хаос на Ближнем Востоке.