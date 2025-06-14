Нетаньяху: Иран дважды пытался убить Трампа

Иран якобы дважды пытался убить президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В англоязычном видеообращении он поздравил с днем рождения Трампа и армию США, отмечающую 250-ю годовщину создания.

Трамп считает мир с Ираном невозможным при наличии у Тегерана ядерного оружия

Нетаньяху выразил мнение, что в ходе военной операции против Ирана Израиль "защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами".