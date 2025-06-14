Нетаньяху: Иран дважды пытался убить Трампа

Иран якобы дважды пытался убить президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В англоязычном видеообращении он поздравил с днем рождения Трампа и армию США, отмечающую 250-ю годовщину создания.
Трамп считает мир с Ираном невозможным при наличии у Тегерана ядерного оружия
Нетаньяху выразил мнение, что в ходе военной операции против Ирана Израиль "защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами".
"Прямо сейчас иранский режим бомбит наши мирные районы, в то время как мы атакуем террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца [США] в Бейруте [в 1983 году]. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: "Смерть Америке", - утверждал Нетаньяху.