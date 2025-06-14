Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине, но считает его связанным с действиями администрации 46-го американского лидера Джо Байдена, а не своей.

"Ситуации с Украиной не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это ситуация Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это", - подчеркнул, говоря об урегулировании конфликта на Украине, Трамп интервью журналу The Atlantic.

Как уточняет издание, Трамп выступил с этим заявлением за несколько минут до разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Как заявил ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.