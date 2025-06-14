Пезешкиан заявил, что Израиль осуществил атаку на Иран при координации США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обвинил США в координации израильских атак на исламскую республику. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией иранского президента.

"Американцы всегда подчеркивали в ходе переговоров, что сионистский режим не предпримет никаких агрессивных действий без координации и разрешения с их стороны. Поэтому очевидно, что нынешние атаки осуществляются при координации США, которые одобрили эти действия. Если бы они захотели, то могли бы поставить [израильский] режим на место", - приводит канцелярия слова Пезешкиана.

Он также заявил, что Иран не изменит позицию по своему ядерному досье и не будет вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки.