Ушла из жизни первая в Никарагуа женщина-президент

Первая в истории Никарагуа женщина-президент Виолета Барриос де Чаморро умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщила её семья в официальном заявлении.

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Как передал сын экс-президента, известный журналист Карлос Фернандо Чаморро, она скончалась ранним утром 14 июня 2025 года в Сан-Хосе (Коста-Рика) после продолжительной болезни.

"Она ушла из жизни в окружении любви и заботы своих детей и близких", — говорится в сообщении.

В заявлении семьи подчёркивается, что тело политика останется в Коста-Рике до тех пор, пока "Никарагуа вновь не станет Республикой", где её наследие можно будет почтить в условиях свободы и демократии.

Виолета Барриос де Чаморро возглавляла страну с 1990 по 1997 год, одержав победу на выборах как единый кандидат от оппозиции. Её приход к власти положил конец гражданской войне между сандинистами и поддерживаемыми США "контрас", став важным шагом в демократизации страны.