Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность Москве за осуждение нападения Израиля на исламскую республику.

"Арагчи выразил признательность России и другим странам за осуждение враждебных действий израильского режима и предупредил, что подобные акты агрессии могут втянуть регион в глубокий кризис", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД республики вновь обратил внимание на то, что Израиль атаковал Иран во время непрямых переговоров с США по ядерному досье.

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Как следует из заявления иранского МИД, министр иностранных дел России "подчеркнул важность снижения [уровня] напряженности на Ближнем Востоке и предотвращения перерастания конфликта в полномасштабную войну". Лавров также назвал недавний телефонный разговор президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана "положительным и конструктивным шагом к укреплению двусторонней координации".