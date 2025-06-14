Макрон озвучил позицию по вопросу иранской ядерной программы

Проблема ядерной программы Ирана должна быть решена за столом переговоров. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

"Иранская ядерная программа - серьезный вопрос, который должен быть урегулирован путем переговоров", - написал Макрон в X.

По словам французского президента, он призвал Пезешкиана как можно скорее вернуться к переговорам, "чтобы прийти к соглашению - единственному способу разрядить ситуацию".

"Мы готовы внести свой вклад и приложить все необходимые усилия для того, чтобы достичь этой цели", - написал Макрон.

Глава французского государства также попросил президента Ирана "избегать эскалации".

Ван И: атаки Израиля на ядерные объекты Ирана создали опасный прецедент

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В ответ исламская республика вечером 13 июня и в ночь на 14 июня атаковала ракетами десятки целей на территории Израиля, в том числе военные объекты и авиабазы. Как заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в связи с агрессией со стороны Израиля Тегеран считает бессмысленным вести переговоры с США, которые его поддерживают.