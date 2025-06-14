Трамп прокомментировал убийство законодателя Миннесоты и ее мужа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об убийстве законодателя Миннесоты Мелиссы Хортмэн и её мужа. Об этом говорится в сообщении американского лидера.

Трамп заявил, что расценивает происходящее как целенаправленную атаку.

«Меня проинформировали о стрельбе, произошедшей в Миннесоте, что является целенаправленной атакой на законодателей штата», — сказал американский президент.

По его словам, такое ужасающее насилие недопустимо в Соединенных Штатах Америки. Трамп пообещал «преследовать виновных по всей строгости закона».

Он добавил, что расследование инцидента ведут генпрокурор Пэм Бонди и агенты ФБР.

Убийство произошло в субботу, когда на пригородный дом Хортмэн напал неизвестный в полицейской форме. Законодатель и ее супруг погибли от огнестрельных ранений. Также были ранены член сената штата Джон Хоффман и его жена.