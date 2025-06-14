Лукашенко дал совет по употреблению картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не употреблять слишком много картофеля. Его слова передает местное издание «Белта».

По словам белорусского лидера, это может плохо сказаться на фигуре. Об этом Лукашенко сообщил во время посещения города Волковыска Гродненской области.

«Если будем есть картошку, как пишем в тиктоках, то худенькими точно не будем. Можно один раз в неделю, ну два максимум. И то запеченную или пюре», — заявил Александр Григорьевич.

Ранее стало известно, что Лукашенко приготовил «президентский» подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину.