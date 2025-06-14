Лукашенко дал совет по употреблению картофеля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не употреблять слишком много картофеля. Его слова передает местное издание «Белта».

Лукашенко дал совет по употреблению картофеля
© ТАСС

По словам белорусского лидера, это может плохо сказаться на фигуре. Об этом Лукашенко сообщил во время посещения города Волковыска Гродненской области.

«Если будем есть картошку, как пишем в тиктоках, то худенькими точно не будем. Можно один раз в неделю, ну два максимум. И то запеченную или пюре», — заявил Александр Григорьевич.

Ранее стало известно, что Лукашенко приготовил «президентский» подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину.