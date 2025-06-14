Стало известно о находящихся в Иране российских ученых

Делегация российских ученых, находившаяся в Тегеране в момент начала атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, укрылась в посольстве РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Профессор МГИМО и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко сообщила журналистам, что делегация в составе 14 человек находится в столице Ирана, где должна была пройти научная конференция. По ее словам, после начала военной операции Израиля всех участников перевезли на территорию посольства. Сообщается, что сейчас неподалеку от здания проходят антиизраильские и антиамериканские митинги.

О том, когда начнется эвакуация ученых, на данный момент неизвестно.

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Ранее стало известно, что съемочную группу Федора Бондарчука эвакуируют из Ирана через границу с Азербайджаном. Группу из 88 человек эвакуировали после начала бомбардировок Израилем ядерных объектов Исламской республики.