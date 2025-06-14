МИД ФРГ призвал на фоне конфликта между Израилем и Ираном не забывать о Газе

В свете конфликта между Израилем и Ираном нельзя забывать о секторе Газа и восстановлении анклава. Об этом министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил после встречи с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде.

"В нынешней ситуации нельзя терять из вида сектор Газа. Гуманитарная ситуация [там] катастрофическая", - приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ в X.

Вадефуль отметил, что план арабских стран по восстановлению сектора Газа "предлагает важную основу" для будущего сектора Газа. Принятый 4 марта на чрезвычайном саммите Лиги арабских государств в Каире пятилетний план предусматривает выделение на цели реконструкции палестинского анклава $53 млрд.

Глава МИД ФРГ констатировал, что на Ближнем Востоке сейчас "реальна опасность дальнейшей эскалации". По его мнению, "атомная программа Ирана угрожает не только Израилю, но и Саудовской Аравии и стабильности всего региона". Вадефуль утверждал, что Берлин выступает за деэскалацию и стремится найти пути выхода из военной конфронтации в регионе. "Дальнейшее обострение ситуации имело бы непредсказуемые последствия", - заявил он. Вечером Вадефуль отправится из Саудовской Аравии в Катар.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты.

Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.