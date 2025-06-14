Путин и Трамп оценили отношения России и США

Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона, заявил ТАСС помощник лидера РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил дипломат, нынешние отношения позволяют решать актуальные вопросы.

После возвращения Трампа в Белый дом лидеры общались по телефону уже пять раз. Их последняя беседа продолжалась 50 минут. Разговор глав государств был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Кроме отношений РФ и США, политики обсуждали обострение на Ближнем Востоке, «братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны» и урегулирование на Украине. Путин выразил готовность продолжить переговоры с Киевом после 22 июня. Его собеседник принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.