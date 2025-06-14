В Израиле ранены консул Хорватии и его жена

Консул Хорватии в Израиле и его супруга получили ранения во время ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву. Об этом сообщил глава МИД Хорватии Гордан Радман, передает ТАСС.

Министр рассказал в соцсетях, что узнал об инциденте непосредственно от пострадавшего консула.

«Я был потрясен известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив», — написал Радман.

По его словам, от ракетных ударов Ирана пострадало здание, где живет консул с супругой. Травмы у них незначительные, угрозы для жизни нет.

Радман отметил, что поддерживает постоянный контакт с посольством Хорватии в Израиле и «решительно осуждает» нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты. Министр призвал к немедленной деэскалации и сдержанности.

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