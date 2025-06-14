Эрдоган высказался об ударах Израиля по иранским ядерным объектам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом резко осудил действия Израиля.

"Закрытие международным сообществом глаз на оккупацию и геноцид в Палестине привело Израиль к этой незаконной и агрессивной точке", - приводит канцелярия Эрдогана его слова.

Эрдоган считает, что израильские удары по ядерным объектам Ирана, совершенные в момент переговоров между Тегераном и Вашингтоном, направлены на срыв мирных инициатив. Он также сказал, что последовавшие утечки реактивных веществ "наглядно продемонстрировали угрозу, которую Израиль представляет для региональной и глобальной безопасности".

Нетаньяху выступил с угрозами в адрес Ирана

Напомним, Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, сообщалось о смерти нескольких представителей военного руководства Тегерана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внутри ядерных объектов в иранском Натанзе есть радиологическое загрязнение.