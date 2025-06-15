Эрдоган назвал единственный способ решения иранского вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрешить конфликт между Ираном и Израилем можно только дипломатическими методами. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава Турции обсудил иранский кризис с султаном Омана Хейсем бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом.

«Конфликты, начавшиеся с нападения Израиля на Иран, представляют большую опасность для региона и что регион никогда не потерпит новой войны», — отметил Эрдоган.

По его оценке, правительство Израиля стало «глобальной проблемой стабильности и безопасности». Он добавил, что израильские ВВС атаковали объекты в Иране накануне шестого раунда ядерных переговоров.

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Президент Турции подчеркнул, что Анкара считает переговоры единственным способом решения «ядерного спора».

Последние события на Ближнем Востоке не должны затмить геноцид, совершенный ЦАХАЛ в Газе, констатировал Эрдоган.