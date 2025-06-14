Нетаньяху выступил с угрозами в адрес Ирана

Израильские самолеты в ближайшее время появятся в небе над Тегераном и нанесут удары «по каждому объекту и каждой цели режима» Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. На следующий день израильские ВВС продолжили наносить удары по целям на территории республики.

«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — отметил глава правительства.

Нетаньяху заметил, что израильские военные нанесли удары по группе ведущих иранских-ядерщиков, тем самым задержали ядерную программу Ирана на несколько лет.

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По его словам, иранские баллистические ракеты представляют значительную угрозу для Израиля. Он добавил, что ЦАХАЛ сделает все, что лишить иранцев возможности производить такое оружие.