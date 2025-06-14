Дмитриев сравнил протесты против Трампа с цветными революциями

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у запланированных в США протестов против Дональда Трампа такой же сценарий, как у цветных революций.

Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) написал, что протесты координируют те же силы, которые ранее организовывали подобные действия за рубежом. Он выразил сожаление, что лишь немногие осознают масштаб и опыт организаторов, передает РИА «Новости».

В комментарии к публикации бывшего советника Трампа Майкла Флинна Дмитриев подчеркнул, что намеченные на 14 июня протесты не являются спонтанной акцией, а представляют собой психологическую операцию. Он отметил, что эти действия являются частью более широкой стратегии по подрыву авторитета Белого дома.

Протесты из-за миграционной политики Дональда Трампа охватили уже 10 штатов

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в Соединенных Штатах связаны с внутренними проблемами этой страны, а не с внешним вмешательством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Полиция применяла шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих против миграционной политики администрации США. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости расширения роли Национальной гвардии.