Стармер высказался о роли Британии, Франции и ФРГ в атаке на Иран

Великобритания, Франция и ФРГ не были задействованы в израильской операции против Ирана, заявил в интервью агентству Bloomberg премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

ВВС Израиля 13 и 14 июня в рамках масштабной операции нанесли ряд ударов по ядерным и военным объектам на территории Ирана.

«Я только что провел разговор с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном и канцлером [Германии Фридрихом] Мерцем, и мы все придерживаемся одной позиции. Мы все говорим о деэскалации, но никто из нас не был вовлечен в само нападение», — отметил Стармер.

Глава правительства подчеркнул, что «очень обеспокоен сложившейся ситуацией». Он добавил, что у Лондона, Парижа и Берлина давно были «серьезные опасения» по поводу ядерной программы, которую разрабатывает Иран.

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По его словам, королевство и союзники «абсолютно» признают «право Израиля на самооборону».

Стармер резюмировал, что в ближайшее время собирается провести телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудить в том числе удар по Ирану.