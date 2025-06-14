Вскрылась уловка Трампа в отношении Ирана

Экс-сотрудник Госдепартамента Аарон Миллер заявил в интервью газете Financial Times, что кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к переговорам о ядерной программе Ирана могла быть уловкой, так как на тот момент он уже знал о планах Израиля нанести удары.

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"В этой степени они сотрудничали с израильтянами, и уловка явно сработала", - заявил Миллер.

Он добавил, что представление о том, что администрация Трампа готовится к продолжению переговоров с Ираном использовалось, чтобы заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности.

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Издание отмечает, что многие полагали, что США не допустят нападения со стороны Израиля, пока продолжаются контакты с иранской стороной и остаются надежды на заключение сделки по ядерному вопросу.

При этом источник сообщил изданию, что администрация Трампа знала о готовящейся операции Израиля и не высказывала никаких возражений.