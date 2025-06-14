Эксперт прокомментировал слухи об апокалипсисе из-за войны Израиля с Ираном

Конфликт двух государств, расположенных на территории современных Израиля и Ирана, упоминается в пророчествах святых и Священном Писании. Это подтвердил заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, пишет АиФ.

Фролов сказал, что сегодняшние события на Ближнем Востоке действительно перекликаются с пророчествами святых, преданиями Церкви и Священного Писания. Однако в священных текстах не содержится утверждений, что конфликт приведет к Третьей мировой войне.

«Приведет ли это к Третьей мировой войне? Нет. Надо ясно понимать религиозно-политический аспект происходящего на Ближнем Востоке и в мире», — сказал Фролов.

По его словам, в случае с Ираном и Россией просматривается общий сценарий: целью политики Израиля и правящих кругов США, является «подавление и мировое доминирование».

Эксперт подчеркнул, что во всех пророчествах Россия рассматривается как государство, удерживающее мир от зла.