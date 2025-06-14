В Иране назвали условие возвращения к диалогу с США

Диалог между Тегераном и Вашингтоном невозможен до тех пор, пока Израиль наносит удары по объектам на иранской территории, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе беседы с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом пишет агентство Fars.

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Израиль в ночь на 13 июня начал масштабную операцию против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам республики. 14 июня в Израиле заявили о расширении масштабов операции.

Министр отметил, что атака Израиля является результатом прямой поддержки Соединенных Штатов. Он добавил, что «продолжение переговоров между Ираном и США в ситуации, когда [удары продолжаются], неоправданно».

Арагчи подчеркнул, что Иран дал решительный ответ на акты агрессии, чтобы защитить свой национальный суверенитет, народ и безопасность, и полон решимости реализовать свое законное право на принятие контрмер.

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Глава ведомства осудил действия Израиля, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Ирана, нападение на ядерные объекты и жилые районы, приведшее к смерти группы военных деятелей, университетских профессоров, иранских женщин и детей.

Кроме того, Арагчи призвал к решительному глобальному ответу и международному осуждению агрессии Израиля.