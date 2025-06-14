Появились подробности о находящихся в Иране артистах российского оркестра

Артисты Большого симфонического оркестра (БОС) имени Чайковского, приехавшие в Иран на выступление в рамках Дней российской культуры, находятся в безопасности. Об этом сообщили в Минкультуры России, передает ТАСС.

Музыкантов доставили из Исфахана в Тегеран и разместили в отеле. В настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации из страны. Ситуацию контролирует министр культуры России Ольга Любимова.

Аля Сомкина, исполнительный продюсер съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, сообщила агентству, что артистов эвакуируют 15 июня. Сообщалось, что музыканты и члены съемочной группы выехали в первой группе россиян из Ирана в Азербайджан.

Артисты БОС прибыли в Иран на Дни российской культуры, которые проходили с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей.