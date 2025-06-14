Во Франции объяснили, почему Макрон поддерживает Украину и Израиль

Желание президента Франции Эммануэля Макрона втянуть страну в военный конфликт на Украине или на Ближнем Востоке обусловлено его стремлением сохранить власть. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо напомнил, что ранее Макрон создавал так называемую «коалицию желающих» из западных стран, готовых отправить военный контингент на Украину

Теперь Макрон намерен поддержать Тель-Авив, начавший войну против Ирана.

По мнению лидера партии «Патриоты», Макрон «хочет втянуть нас в тотальную войну».

«Война для него это хороший повод применить статью 16 о полноте власти или отложить президентские выборы!» — написал Филиппо.

Статья 16 французской конституции дает лидеру страны неограниченные полномочия и право перенести президентские выборы. Во Франции они намечены на 2027 год.

Накануне Макрон заявил, что поддержит Тель-Авив, если Иран нанесет ответный удар по Израилю.