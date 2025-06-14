В Азербайджане заявили, что не позволят использовать свое небо для ударов по Ирану

Газета.Ru

МИД Азербайджана заверил Тегеран, что не позволит использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану. Об этом заявили в иранском МИД, передает РИА Новости.

МИД Ирана: Баку не позволит использовать свое небо для ударов по Ирану
© МИД Азербайджана
«Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свое воздушное пространство или территории для атак на Иран или другие страны», — сообщили дипломаты Ирана.

До этого сообщалось, что Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе. Также проверяются въезжающие с территории Ирана автомобили.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

В ответ Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на израильскую операцию против ядерных и военных объектов. В Армии обороны Израиля сообщили об «огромных разрушениях».