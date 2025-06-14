МИД Ирана: Баку не позволит использовать свое небо для ударов по Ирану

МИД Азербайджана заверил Тегеран, что не позволит использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану. Об этом заявили в иранском МИД, передает РИА Новости.

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«Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свое воздушное пространство или территории для атак на Иран или другие страны», — сообщили дипломаты Ирана.

До этого сообщалось, что Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном в Астаринском районе. Также проверяются въезжающие с территории Ирана автомобили.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

В ответ Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на израильскую операцию против ядерных и военных объектов. В Армии обороны Израиля сообщили об «огромных разрушениях».