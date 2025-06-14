Турист в музее сел на кресло из кристаллов Сваровски и сломал его

В Вероне пара туристов сломала кресло "Ван Гог" Николы Боллы ради фотографии
В музее Палаццо Маффеи в итальянской Вероне турист сел на кресло из кристаллов Сваровски и сломал его. Об этом сообщает Tribune.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда посетитель сел на скульптуру под названием «Стул Ван Гога» итальянского художника Николы Боллы. Работа вдохновлена стулом, изображенным на одной из знаковых картин Винсента Ван Гога «Спальня».
Вместо того, чтобы имитировать сидячую позу, как сделала перед этим его спутница, мужчина по-настоящему сел на произведение, которое тут же прогнулось. Оба поспешили покинуть комнату.
Палаццо Маффеи публично осудил поступок легкомысленным и неуважительным, и подчеркнул: посетители ждали, пока сотрудники музея уйдут, прежде чем приступить к своему плану.
«Они проигнорировали все правила уважения к искусству и культурному наследию», — заявили в музее.
Реставрационные работы увенчались успехом.
«В течение нескольких дней мы не знали, возможно ли его восстановить. Но мы это сделали», — рассказали сотрудники.
Музей поблагодарил правоохранительные органы, внутреннюю службу безопасности и экспертов по реставрации за восстановление.
Стоимость ремонта не разглашается, неизвестно, понесет ли пара ответственность за свои действия.