Зеленский рассказал, о чем будет просить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 июня, заявил, что будет упрашивать главу Белого дома Дональда Трампа отказаться от решения американских властей сократить военную помощь Киеву, о котором ранее сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

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Лидер киевского режима отметил, что подобные заявления главы Пентагона деморализуют Украину.

— Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль. Потому что они бьют по моральному духу Украины. Если мы можем остаться в одиночестве, это очень болезненно, точно не подбадривает людей, — подчеркнул Зеленский, его цитирует РИА Новости.

В тот же день украинский президент высказался, что обострение конфликта между Ираном и Израилем не помогает Киеву. Он выразил желание, чтобы из-за боевых действий на Ближнем Востоке военная помощь Украине со стороны западных стран не уменьшалась.

Зеленский заявил о полученном от США ударе

13 июня в ходе форума в Берлине спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что у страны появилось понимание, каким образом Москва и Киев смогут достичь мирного урегулирования конфликта. Он отметил, что Вашингтон полностью проанализировал требования двух государств для достижения мира.