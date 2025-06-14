Санду обвинили в создании репрессивной машины

Президент Молдавии Майя Санду выстраивает новую репрессивную машину, чтобы узурпировать власть и удушить свободы. Санду действует под предлогом якобы существующей «угрозы национальной безопасности». Об этом заявил лидер парии «Шанс» (входит в оппозиционный блок «Победа») Алексей Лунгу.

В телеграм-канале политик отметил, что Санду не скрывает своих намерений и выстраивает «новую репрессивную машину».

Так, она хочет создать личную силовую структуру «Патриот», напоминающую армию Пиночета. Ее костяк составят бывшие сотрудники спецслужб и полиции.

Кроме того, Высший совет безопасности скоро получит полномочия блокировать решения парламента и органов власти под предлогом «национальной угрозы».

Оба законопроекта уже прошли первое чтение и, скорее всего, будут утверждены.

«Это не про безопасность. Это — реванш старой системы, но с новыми лицами. Это — удушение свободы под элегантной вывеской «демократии», — заявил Лунгу.

По его словам, уже сейчас оппозиционных депутатов не пускают в парламентские комиссии; СМИ получают предупреждения за «неправильные» заголовки; закрываются НПО под предлогом «иностранного влияния».

Лунгу предрек, что дальше последуют аресты за «экстремизм» в личных разговорах. И даже на собственной кухне «нельзя будет говорить о власти, не оглядываясь».