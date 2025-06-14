МИД Ирана: вести диалог с США нет смысла, пока они спонсируют Израиль

Газета.Ru

Иран исключает возможность участия в каком-либо диалоге с Соединенными Штатами Америки до прекращения агрессии Израиля против иранского народа.

В Иране отказались вести диалог с США
© РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, пишет РИА Новости.

«В сложившихся обстоятельствах, до тех пор, пока не прекратится агрессия сионистского режима, поддерживаемая и спонсируемая главным соучастником, участие в диалоге с этим самым спонсором является бессмысленным», — говорится в заявлении МИД исламской республики.

Багаи подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для Ирана является противодействие действиям Израиля.

До этого Багаи отметил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, касающиеся иранской ядерной программы, потеряли всякий смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали серию атак против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.