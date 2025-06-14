Президент Словакии высказался о визите на Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что может отправиться с визитом на Украину, но поездка должна быть содержательной и дать конкретные результаты. Об этом Пеллегрини заявил в обзорном интервью телеканалу TASR.

Словацкий президент сказал, что должно быть «какое-то позитивное содержание» встречи с украинским руководством. Например, подписание соглашения о взаимном сотрудничестве.

«Чтобы это не был лишь формальный визит с целью сфотографироваться», — заявил Пеллегрини.

В интервью он также отметил, что крупных политических игроков Запада устраивает сегодняшняя глобальная тенденция к разделению общества на два непримиримых лагеря. Общество должно убедить их в том, что на конфронтационный стиль ведения политики больше нет спроса.