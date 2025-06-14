Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле

Россияне не пострадали от ракетных атак Ирана по объектам на израильской территории. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии России в Израиле.

Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, начал масштабную, «экзистенциальную» операцию против Ирана. Истребители нанесли удары по 100 объектам на территории Исламской Республики. 14 июня атаки продолжились.

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Иранские военные в ответ нанесли мощный ракетный удар по военным объектам на израильской территории. Обломки ракет — иранских и израильских, использованных комплексами ПВО — повредили в том числе и гражданские объекты, жилые здания.

«По состоянию на 13.30 мск 14 июня посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей», — отметили в дипмиссии.

Ранее израильские СМИ сообщили о трех погибших и более чем 150 пострадавших в результате ракетных атак из Ирана.