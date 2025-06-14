Зеленский сделал заявление о дальнейших переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о дальнейших переговорах с Россией. Политик заявил, что определится с участием в этом процессе после завершения обмена пленными с Москвой. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Предполагается, что мероприятия по обмену должны закончиться 20-21 июня.

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«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — сказал украинский лидер.

В субботу, 14 июня, стало известно, что Украина ВСУ в рамках стамбульских договоренностей. При этом, согласно информации военного корреспондента Евгения Поддубного, в ответ России никого не передали. Эту же информацию подтвердил источник ТАСС.