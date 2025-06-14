Названо условие удара Ирана по базам США на Ближнем Востоке

Иранские военные действительно ударят по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Вашингтон открыто окажет помощь Израилю, рассказал в беседе с News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Конфликт между Израилем и Ираном начался в ночь на 13 июня. Порядка 200 израильских истребителей нанесли удары по целям на территории Исламской Республики.

Тегеран в ответ нанес ракетные удары. В Иране предупредили также, что предпримут удары по базам США на Ближнем Востоке.

«Иран действительно может атаковать базы США на Ближнем Востоке, если Вашингтон поможет Израилю. Там, в большей степени, идет идеологическая борьба, подняли красный флаг мести в Иране. Как и у нас с киевскими нацистами», — пояснил Дандыкин.

Аналитик подчеркнул, что Иран — большая страна, не Сектор Газа, не движение «Хезболла». Он добавил, что Иран поставлен в такие условия, что будет воевать.

Президент США Дональд Трамп ранее высоко оценил масштабную операцию Израиля, назвав ее «превосходной».