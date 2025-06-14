В Британии обвинили Трампа в провале миротворческой политики

Президент США Дональд Трамп не смог сдержать предвыборное обещание и стать миротворцем на Ближнем Востоке. Его планы разрушила война, начатая Израилем против Ирана, пишет The Financial Times.

Издание отмечает, что предвыборные обещания Дональда Трампа об установлении мира на Ближнем Востоке «подверглось испытанию», поскольку Израиль напал на Иран. Это уже «раскалывает фундамент» его соратников.

«Трамп декларировал во время своей предвыборной кампании, что он прекратит конфликт в Газе, уговорит Иран отказаться от ядерной программы и урегулирует украинский кризис за 24 часа. Ни одно из этих обещаний не выполнено», — пишет издание.

Газета отмечает, что Вашингтон может оказаться втянут в конфликт Ирана и Израиля, и это будет худшим развитием событий.

Более того, из-за израильской войны между сторонниками Трампа растет раскол.

Ранее Трамп публично призывал Израиль не наносить удары, поскольку он стремится к решению дипломатическим путем, а его посланник Стив Уиткофф должен был встретиться с иранскими официальными лицами в шестой раз в воскресенье.

Накануне Трамп заявил, что дал Тегерану «много шансов» и знал о намерениях Израиля ударить по Ирану еще до того, как это произошло.