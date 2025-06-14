В Британии предрекли выход США из НАТО через два года

В ближайшие несколько лет непременно наступит момент, когда США действительно задумаются о выходе из НАТО всерьез, предупредил в статье для The Telegraph бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, США в XXI веке многократно предупреждали о том, что могут выйти из Североатлантического альянса, призывали Европу вносить более весомую лепту в бюджет блока.

«В 2014 году на саммите в Кардиффе Казначейство [Минфин королевства] яростно сопротивлялось этим требованиям. В ход пошли все возможные уловки и экивоки, чтобы всеми правдами и неправдами натянуть Великобритании искомые 2% ВВП», — отметил Уоллес.

Политолог ответил на вопрос о возможном выходе из США из состава НАТО Об этом сообщает "Рамблер"

Экс-министр пояснил, что кризис на Украине вскрыл реальную ситуацию, показал, что Великобритания очень слаба, у нее нет в нужных количествах ни танков, ни орудий. Вместе с тем, заметил Уоллес, горькие уроки ничему не научили Казначейство — его канцлер Рейчел Ривз «вспомнила давний казначейский трюк и втирает нам всем очки».

«Правительство [в новом отчете] вписало в графу «оборона» не только расходы на разведку и Украину, но даже средства по линии Министерства иностранных дел. В результате базовые расходы на оборону не дотянут даже до 2,5%», — уточнил бывший министр.

Экс-чиновник подчеркнул, что никакого пути к 3% на оборону тоже не намечено, отчет — это откровенное мошенничество от начала и до конца.

Уоллес предупредил, что президента США Дональда Трампа и Вашингтон в целом «на казначейской мякине не проведешь». Он добавил, что, по словам чиновников в Белом доме, американский лидер «может выйти из НАТО через каких-то пару лет».